theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
29 Мая 2026, 13:42
7 606
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В центре Кишинева на четыре дня перекроют участок улицы Колумна

В Кишиневе с 20:00 сегодняшнего дня до утра 2 июня временно перекроют движение транспорта на участке улицы Колумна.

В центре Кишинева на четыре дня перекроют участок улицы Колумна.
В центре Кишинева на четыре дня перекроют участок улицы Колумна.

Ограничения вводятся в связи с проведением культурно-художественного мероприятия, приуроченного к Международному дню защиты детей. Из-за перекрытия изменится схема движения троллейбусов № 24 и № 28, передает rupor.md

Движение транспорта по ул. Колумна, на участке между ул. Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони и ул. Александра Пушкина, приостанавливается с сегодняшнего дня с 20:00 до 05:00 02 июня 2026 года.

Это связано с организацией и проведением культурно-художественного мероприятия «Мир детства» (Lumea Copilăriei), посвященного Международному дню защиты детей, которое пройдет в период с 30 мая по 1 июня 2026 года на пешеходной улице Евгения Доги и в сквере Кафедрального собора Рождества Христова.

Движение общественного транспорта будет перенаправлено по прилегающим улицам следующим образом:

- Троллейбус № 24: по ул. Бэнулеску-Бодони — ул. А. Матеевича — ул. В. Александри;

- Троллейбус № 28: по ул. Бэнулеску-Бодони — ул. А. Матеевича — ул. А. Пушкина — пр. Штефана чел Маре.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте