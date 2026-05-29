В центре Кишинева на четыре дня перекроют участок улицы Колумна.

Ограничения вводятся в связи с проведением культурно-художественного мероприятия, приуроченного к Международному дню защиты детей. Из-за перекрытия изменится схема движения троллейбусов № 24 и № 28, передает rupor.md

Движение транспорта по ул. Колумна, на участке между ул. Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони и ул. Александра Пушкина, приостанавливается с сегодняшнего дня с 20:00 до 05:00 02 июня 2026 года.

Это связано с организацией и проведением культурно-художественного мероприятия «Мир детства» (Lumea Copilăriei), посвященного Международному дню защиты детей, которое пройдет в период с 30 мая по 1 июня 2026 года на пешеходной улице Евгения Доги и в сквере Кафедрального собора Рождества Христова.

Движение общественного транспорта будет перенаправлено по прилегающим улицам следующим образом:

- Троллейбус № 24: по ул. Бэнулеску-Бодони — ул. А. Матеевича — ул. В. Александри;

- Троллейбус № 28: по ул. Бэнулеску-Бодони — ул. А. Матеевича — ул. А. Пушкина — пр. Штефана чел Маре.