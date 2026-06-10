В Телице ведутся работы по укреплению дамбы на Днестре.

Строительную площадку в селе Телица посетил министр окружающей среды Георгий Хаждер. Он отметил, что проект, финансируемый из Национального фонда окружающей среды, направлен на снижение риска наводнений для жителей района, которые ранее пострадали от разливов рек, передает rupor.md

Также министр провёл встречу с мэрами нескольких населённых пунктов района, чтобы обсудить основные экологические проблемы и необходимые решения для устойчивого развития общин. Местные власти сообщили о трудностях с управлением отходами, качеством воды в колодцах, очисткой рек и каналов, расширением лесных массивов и предотвращением наводнений.

Георгий Хаждер заявил, что управление отходами остаётся одной из самых острых проблем. В этом контексте он сообщил, что сейчас разрабатывается технико-экономическое обоснование проекта по твёрдым отходам, в который входит и Новоаненский район. По словам чиновника, к концу года планируется проведение закупочных процедур для развития необходимой инфраструктуры.