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rupor.md logorupor
7 Июля 2026, 13:38
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В Страшенском районе мужчину госпитализировали после укуса змеи

В Страшенском районе 57-летнего мужчину госпитализировали после укуса змеи. Случай произошел на прошлой неделе, сообщили в Национальном центре догоспитальной скорой медицинской помощи.

В Страшенском районе мужчину госпитализировали после укуса змеи.
В Страшенском районе мужчину госпитализировали после укуса змеи.

По предварительным данным, мужчина находился на пастбище с животными, когда его укусила змея. Укус пришелся в ладонь левой руки. Позже у пострадавшего появились сильное головокружение и отек левого предплечья, пишет rupor.md

В службу 112 позвонила жена мужчины. На вызов выехала бригада пункта скорой помощи Зубрешты. Медики осмотрели пациента, оказали ему первую помощь и начали необходимые меры для стабилизации состояния. После этого мужчину доставили в Страшенскую районную больницу, где его передали врачам для дальнейших обследований и лечения.

В Центре скорой помощи уточнили, что укусы змей в Молдове фиксируют сравнительно редко, но такие случаи могут быть опасными. В первом полугодии 2026 года зарегистрировали 6 случаев укусов или травм, вызванных рептилиями, включая змей. Для сравнения, за весь 2025 год таких случаев было 11, в 2024 году, 19, в 2023 году, 8, в 2022 году, 18, а в 2021 году, 14.

За тот же период 2026 года медики зарегистрировали 804 случая укусов собак и кошек, 357 случаев укусов неядовитых насекомых, а также 1036 аллергических реакций на укусы насекомых.

Врачи призвали людей быть осторожными во время отдыха и работы на природе, особенно в местах с высокой травой. При укусе змеи нужно сразу звонить 112, ограничить движения пострадавшего и держать укушенную конечность в покое. Медики предупреждают, что нельзя накладывать жгут, разрезать рану или пытаться самостоятельно удалить яд, поскольку это может ухудшить состояние человека.

Источник
rupor.md logorupor
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