В соцсетях появилось фото блогера Некоглая в сопровождении полиции.

Фото задержанного тиктокера в домашних тапочках в сопровождении полицейского было сделано в одном из столичных центров по выдаче документов.

Накануне Некоглая задержали по делу, связанному с незаконным оборотом наркотиков. Блогера арестовали на 30 суток.

В соцсетях появилось фото блогера Некоглая в сопровождении сотрудников полиции. Накануне его задержали по делу, связанному с незаконным оборотом наркотиков. По данным СМИ, блогера арестовали на 30 суток.

По информации полиции, Некоглай и его супруга предположительно снабжали наркотиками несовершеннолетних, а также организовали притон в своем доме в Ставченах под Кишиневом.

Во время обыска правоохранители обнаружили два пакета с наркотическими веществами, измельчитель, весы и другие предметы, которые, предположительно, использовались для фасовки запрещенных веществ.

Как сообщала полиция, во время задержания Некоглай оказал сопротивление и напал на сотрудников правоохранительных органов, а его супруга попыталась скрыться.

В случае признания виновными им грозит до 15 лет лишения свободы.

При этом официально полиция об аресте Некоглая и его супруги пока не сообщала.