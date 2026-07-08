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8 Июля 2026, 17:06
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В Сороках прощаются с бароном ромов

Артура Чераря, который ушел из жизни 4 июля, похоронят не на третий день, как это принято в Молдове, а через неделю. Таковы традиции ромов.

В Сороках прощаются с бароном ромов.
В Сороках прощаются с бароном ромов.

Черарь умер в возрасте 65 лет от инфаркта.

Артур Черарь стал бароном ромов после смерти своего отца Мирчи Чераря и продолжил представлять цыганскую общину Сорок. На протяжении многих лет он был известен своей деятельностью по сохранению традиций и ролью лидера общины.


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