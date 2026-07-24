В Шолданештском районе обнаружили следы жилищ из костей мамонта.

Следы сооружений из костей мамонта возрастом около 25 тысяч лет обнаружены на археологическом памятнике Климауций-де-Жос в Шолданештском районе.

Исследования проводят археологи и студенты из Молдовы, Франции и Великобритании, передаёт ipn.md

Международный исследовательский проект реализуется уже третий год и направлен на изучение доисторического прошлого Республики Молдова. Посольство Великобритании отмечает, что участие в проекте даёт возможность проводить исследования, обмениваться опытом и проходить профессиональную подготовку.

Палеолитическая стоянка Климауций-де-Жос II считается одним из важнейших доисторических памятников Республики Молдова. Археологические исследования здесь возобновили в 2024 году. Тогда были проведены четыре проверочных раскопа для поиска возможных сооружений, построенных из костей мамонта.