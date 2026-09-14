В школах Кишинёва обучаются более 110 тысяч детей.

Предварительные данные представил начальник Главного управления образования, молодёжи и спорта муниципия Кишинёв Андрей Павалой на заседании мэрии.

По его словам, в настоящее время зарегистрировано 110 006 детей по сравнению примерно со 108 тысячами в прошлом году. Павалой уточнил, что данные предварительные, а полная информация будет доступна после 15 сентября. В этом году в первый класс зачислены 10 308 учеников, распределённых по 376 классам, передает realitatea.md

Что касается десятых классов, из 5 822 запланированных мест заняты 5 788, что составляет 99,4%. Таким образом, свободными остались всего 34 места. Глава управления отметил, что радует тот факт, что значительная часть учеников, поступивших в десятый класс, выбрала государственные учебные заведения.

Рост отмечается и в группах продлённого дня, финансируемых мэрией муниципия Кишинёв. Они организованы в 113 учебных заведениях, где сформировано 1 125 групп для 31 792 учеников.

Большинство групп рассчитаны на три часа — 1 063 группы, которые посещают 29 949 учеников. Ещё 31 группа работает по четыре часа, три группы — по пять часов, а 28 групп — по шесть часов. По сравнению с прошлым годом число групп продлённого дня увеличилось с 1 071 до 1 125.