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rupor.md logorupor
26 Сентября 2026, 16:15
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В школах хотят заменить штатных охранников и передать питание компаниям

Минобразования обсуждает со школами, как сократить расходы на охрану и питание.

В школах хотят заменить штатных охранников и передать питание компаниям.
В школах хотят заменить штатных охранников и передать питание компаниям.

Вместо найма собственных охранников им предлагают заказывать охранные услуги по договору. Приготовление еды также могут поручить компаниям. По словам министра Дана Перчуна, интерес к передаче части вспомогательных услуг выразили более 140 школ, передает rupor.md

Несколько учебных заведений уже перешли на охрану по договору. Перчун рассказал, что министерство представило их опыт другим школам и показало, сколько денег можно сэкономить. Для технической охраны потребуются сигнализация и другое оборудование. Часть первоначальных расходов ведомство готово покрыть.

«Мы также обсуждаем со школами передачу питания подрядчикам. У нас есть примеры из Унген и других учебных заведений страны, где при меньшем бюджете удаётся заказывать качественные услуги у компаний. При этом школе не нужно нанимать поваров, буфетчиц и мойщиков посуды, покупать продукты и готовить у себя. Есть разные модели, которые позволяют снизить расходы без ущерба качеству», — рассказал Перчун в прямом эфире.

Школам, которые хотят обсудить передачу этих услуг, предложили заполнить анкету. Более 140 учреждений откликнулись, и в ближайшие недели министерство намерено работать с ними.

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Источник
rupor.md logorupor
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