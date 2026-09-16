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agora.md logoagora
16 Сентября 2026, 21:27
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В Рышканском районе застрелили пять охраняемых птиц

Пять птиц охраняемых видов обнаружили застреленными на берегу озера недалеко от села Пыржота Рышканского района.

В Рышканском районе застрелили пять охраняемых птиц.
В Рышканском районе застрелили пять охраняемых птиц.

Среди погибших — молодой чёрный аист, занесённый в Красную книгу Республики Молдова, передает agora.md

О случившемся стало известно после того, как 6 сентября прекратил передавать сигнал GPS-передатчик, установленный на птенце чёрного аиста. Орнитологи отправились на поиски птицы и обнаружили её погибшей.

Орнитологи обнаружили на месте тело чёрного аиста по имени Лембе — трёхмесячной птицы, которая совершала свою первую миграцию в Африку. Рядом находились тела четырёх колпиц — ещё одного вида, занесённого в Красную книгу Республики Молдова.

Согласно результатам ветеринарной экспертизы, чёрный аист погиб от огнестрельных ранений. У птицы были повреждены череп и оба крыла. На месте происшествия также обнаружили охотничий патрон.

Полиция возбудила уголовное дело. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, которые могут быть причастны к гибели птиц.

В Рышканском районе застрелили пять охраняемых птиц

В Рышканском районе застрелили пять охраняемых птиц

В Рышканском районе застрелили пять охраняемых птиц

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