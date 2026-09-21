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unimedia.info logounimedia
21 Сентября 2026, 08:52
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В Румынии предложили ограничить получение гражданства потомками бывших граждан

Группа из 13 депутатов Социал-демократической партии (СДП) внесла законопроект, предлагающий исключить потомков бывших граждан Румынии из числа лиц, которые могут воспользоваться процедурой восстановления румынского гражданства.

В Румынии предложили ограничить получение гражданства потомками бывших граждан.
В Румынии предложили ограничить получение гражданства потомками бывших граждан.

Эта инициатива напрямую затрагивает граждан Республики Молдова, которые получают румынское гражданство на основании своего происхождения — то есть тех, чьи родители, бабушки и дедушки или прабабушки и прадедушки были гражданами Румынии до аннексии Бессарабии Советским Союзом, пишет unimedia.info  

В нынешней редакции статьи 10 и 11 Закона №21/1991 о румынском гражданстве позволяют восстановить гражданство как бывшим гражданам Румынии, так и в определенных условиях их потомкам в предусмотренных законом степенях родства.

Авторы законопроекта утверждают в пояснительной записке, что действующее законодательство слишком широко расширило категорию лиц, имеющих право воспользоваться этой процедурой, и что среди заявителей есть люди, которые никогда не имели румынского гражданства и больше не сохраняют прямой связи с Румынией.

«В нынешней редакции статьи 10 и 11 позволяют не только бывшим гражданам Румынии восстановить утраченное по независящим от них причинам гражданство, но и их потомкам до второй, соответственно третьей степени родства. Такое расширение круга получателей в последние десятилетия привело к значительному увеличению числа заявлений о предоставлении или восстановлении румынского гражданства от лиц, которые никогда не имели румынского гражданства и которые во многих случаях больше не сохраняют реальной культурной, языковой или социальной связи с Румынией», — говорится в пояснительной записке.

Депутаты также подчеркивают, что изменение закона позволило бы сократить объем работы государственных органов за счет уменьшения количества дел, в рамках которых необходимо проверять документы гражданского состояния, составленные на протяжении нескольких поколений.

«В качестве дополнительного аргумента можно привести следующие данные: около 85 тысяч иностранных граждан восстановили румынское гражданство в период с 1991 по 2002 год, 770 тысяч — в период с 2002 по 2024 год. Только в 2024 году общее число превысило 850 тысяч. Из официальных данных также следует, что в 2025 году в Национальном управлении по вопросам гражданства ожидали рассмотрения более 150 тысяч дел», — говорится в документе.

Кроме того, социал-демократы ссылаются на расследования, проведенные в декабре 2025 года по более чем 900 подозрительным заявлениям на получение гражданства.

«Более того, в декабре 2025 года Генеральная прокуратура провела масштабное расследование в отношении более 900 подозрительных заявлений на получение гражданства. Речь шла о лицах, которые могли получить или пытались получить румынское гражданство с использованием поддельных документов в рамках процедур, основанных на статье 11.

В расследовании фигурировали адвокаты, чиновники и предполагаемые сети по подделке документов. Эти цифры показывают масштаб явления и необходимость пересмотра правовой базы, регулирующей восстановление гражданства, с целью сохранения его компенсаторного характера и обеспечения существования реальной связи между заявителем и румынским государством», — отмечают авторы законопроекта.

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Источник
unimedia.info logounimedia
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