В Румынии предложили ограничить получение гражданства потомками бывших граждан.

Группа из 13 депутатов Социал-демократической партии (СДП) внесла законопроект, предлагающий исключить потомков бывших граждан Румынии из числа лиц, которые могут воспользоваться процедурой восстановления румынского гражданства.

Эта инициатива напрямую затрагивает граждан Республики Молдова, которые получают румынское гражданство на основании своего происхождения — то есть тех, чьи родители, бабушки и дедушки или прабабушки и прадедушки были гражданами Румынии до аннексии Бессарабии Советским Союзом, пишет unimedia.info

В нынешней редакции статьи 10 и 11 Закона №21/1991 о румынском гражданстве позволяют восстановить гражданство как бывшим гражданам Румынии, так и в определенных условиях их потомкам в предусмотренных законом степенях родства.

Авторы законопроекта утверждают в пояснительной записке, что действующее законодательство слишком широко расширило категорию лиц, имеющих право воспользоваться этой процедурой, и что среди заявителей есть люди, которые никогда не имели румынского гражданства и больше не сохраняют прямой связи с Румынией.

«В нынешней редакции статьи 10 и 11 позволяют не только бывшим гражданам Румынии восстановить утраченное по независящим от них причинам гражданство, но и их потомкам до второй, соответственно третьей степени родства. Такое расширение круга получателей в последние десятилетия привело к значительному увеличению числа заявлений о предоставлении или восстановлении румынского гражданства от лиц, которые никогда не имели румынского гражданства и которые во многих случаях больше не сохраняют реальной культурной, языковой или социальной связи с Румынией», — говорится в пояснительной записке.

Депутаты также подчеркивают, что изменение закона позволило бы сократить объем работы государственных органов за счет уменьшения количества дел, в рамках которых необходимо проверять документы гражданского состояния, составленные на протяжении нескольких поколений.

«В качестве дополнительного аргумента можно привести следующие данные: около 85 тысяч иностранных граждан восстановили румынское гражданство в период с 1991 по 2002 год, 770 тысяч — в период с 2002 по 2024 год. Только в 2024 году общее число превысило 850 тысяч. Из официальных данных также следует, что в 2025 году в Национальном управлении по вопросам гражданства ожидали рассмотрения более 150 тысяч дел», — говорится в документе.

Кроме того, социал-демократы ссылаются на расследования, проведенные в декабре 2025 года по более чем 900 подозрительным заявлениям на получение гражданства.

«Более того, в декабре 2025 года Генеральная прокуратура провела масштабное расследование в отношении более 900 подозрительных заявлений на получение гражданства. Речь шла о лицах, которые могли получить или пытались получить румынское гражданство с использованием поддельных документов в рамках процедур, основанных на статье 11.

В расследовании фигурировали адвокаты, чиновники и предполагаемые сети по подделке документов. Эти цифры показывают масштаб явления и необходимость пересмотра правовой базы, регулирующей восстановление гражданства, с целью сохранения его компенсаторного характера и обеспечения существования реальной связи между заявителем и румынским государством», — отмечают авторы законопроекта.