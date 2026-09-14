В результате реформы в Молдове из 32 районов может остаться менее восьми.

Из 32 существующих районов после реформы местного публичного управления должно остаться менее восьми, а полномочия районных советов будут значительно сокращены. Об этом заявил генеральный секретарь Правительства Алексей Бузу.

По словам чиновника, реформа МПУ также предусматривает передачу ряда полномочий и ресурсов другим уровням управления, тогда как мэрии станут главными субъектами местного развития, передаёт ipn.md

«Районов будет меньше восьми. Второй уровень после реформы будет значительно меньше. У него будут более узкие, но более глубокие полномочия, и бюджет у него не будет таким большим. Главными субъектами местного развития станут мэрии», — пояснил Алексей Бузу.

По его словам, в настоящее время большая часть районных бюджетов направляется на сферу образования, которая в рамках реформы «Restart в образовании» должна перейти в ведение Министерства образования и исследований через территориальные агентства.

«80% бюджета района направляется на образование. Наибольшее количество сотрудников, работающих в районном совете, занято именно в сфере образования. Реформа «Restart в образовании» возьмет на себя этот бюджет, эти полномочия и этот персонал», — сказал генеральный секретарь Правительства.

Алексей Бузу отметил, что реорганизация районных советов не приведёт к увольнению квалифицированных сотрудников, а лишь к их перераспределению в другие структуры государственного управления. Он подчеркнул, что специалисты нужны как на центральном и региональном, так и на местном уровне, поэтому сотрудники, которых затронет реорганизация, смогут найти себе новую роль в системе.