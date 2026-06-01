В Приднестровье хотят учредить дни памяти «румынской оккупации».

Об этом он заявил на совещании с представителями администрации непризнанного региона, сообщает realitatea.md

По словам Красносельского, в эти дни планируется проводить патриотические мероприятия, церемонии возложения цветов и минуты молчания.

«Нацисты оккупировали Бендеры в период с 18 по 23 июля 1941 года, Каменку — 25 июля, Дубоссары — 30 июля, Григориополь — 4–6 августа, Рыбницу — 5–6 августа, Слободзею — 7–8 августа, а Тирасполь — 7–10 августа 1941 года. Важно проводить в эти даты памятные мероприятия, аналогичные ежегодному Дню памяти и скорби 22 июня - начала Великой Отечественной войны.

Возложение цветов, минуты молчания, круглые столы, образовательные и патриотические мероприятия имеют большое значение. Главам государственных администраций поручено организовать эту работу», — заявил Красносельский.

Лидер непризнанного региона также не признаёт термин «Транснистрия» и утверждает, что это название было дано территории нацистской администрацией во время Второй мировой войны.

Ранее на левом берегу Днестра также были введены штрафы и административный арест за использование термина «Транснистрия» в определённом контексте.