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rupor.md logorupor
29 Июля 2026, 15:40
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В порту Джурджулешты заблокировано судно с грузом на 40 млн леев

Судно с более чем 3 тыс. тонн металлопродукции оказалось заблокировано в порту Джурджулешты из-за разницы между его осадкой и уровнем воды.

В порту Джурджулешты заблокировано судно с грузом на 40 млн леев.
В порту Джурджулешты заблокировано судно с грузом на 40 млн леев.

По словам премьер-министра Василия Тофана, уровень воды в порту составлял 4,15 метра, тогда как осадка судна достигала 4,3 метра. Несмотря на то что компания за собственный счет нашла решение для перевалки груза, подрядчика перенаправляли из одного государственного учреждения в другое, а ответственные органы перекладывали ответственность друг на друга, пишет rupor.md

Стоимость груза на борту оценивается примерно в 40 млн леев. При этом государство могло бы получить около 6,6 млн леев в виде НДС, отметил премьер-министр на заседании правительства.

«В таких случаях, я понимаю, требуется и ручное вмешательство. Но мне кажется, что и тема достаточно крупная, и деньги немалые, в том числе заблокированный НДС, чтобы уделить приоритетное внимание этому обращению», — заявил глава правительства.

Тофан не уточнил, какие именно государственные учреждения несут ответственность за сложившуюся ситуацию, а также не сообщил, как долго судно остается заблокированным. При этом он обратил внимание министра инфраструктуры Владимира Боли на необходимость решения этой проблемы.

Источник
rupor.md logorupor
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