В Онкологическом институте с 15 сентября возобновят выдачу интерферона.

В Онкологическом институте Кишинева с 15 сентября возобновится выдача интерферона альфа-2b для пациентов, нуждающихся в специфическом лечении. Об этом сообщил Минздрав.

По информации ведомства, интерферон альфа-2b представляет собой средство с иммуномодулирующим и противоопухолевым действием. Он не является лекарством первой линии при большинстве онкологических заболеваний, но применяется при определенных патологиях в четко определенных клинических ситуациях и исключительно по назначению профильных врачей — онкологов или гематологов, передает rupor.md

Препарат пропал из медучреждения из-за того, что поставщик не выполнил свои договорные обязательства, отмечают власти. В Минздраве принесли извинения пациентам за возникшие трудности и подчеркнули, что принимают меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем. В частности, в июле правительство утвердило концепцию и положение Информационной системы мониторинга запасов лекарств, которая после внедрения позволит заблаговременно выявлять риски истощения запасов, так как преемственность лечения должна быть защищена.

В Министерстве здравоохранения ранее признавали наличие системных проблем в механизме закупок через Центр госзакупок в здравоохранении, где несвоевременно реагируют на невыполнение обязательств поставщиками. В связи с этим ведомство частично расторгло контракт с недобросовестной компанией и оштрафовало ее, оперативно запустив новую процедуру приобретения препарата.

Кроме того, глава Минздрава Александру Гаснаш заявлял о намерении в ближайшие один-два месяца кардинально изменить систему госзакупок лекарств и внедрить цифровую систему мониторинга с пороговыми значениями для раннего оповещения о рисках нехватки медикаментов.