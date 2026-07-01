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realitatea.md logorealitatea
1 Июля 2026, 17:51
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В Окнице появится новый индустриальный парк: инвестиции составят 26,7 млн леев

Правительство приняло решение о присвоении статуса индустриального парка ООО «Многофункциональный индустриальный парк в Окнице». Проект будет реализован в городе Окница на участке площадью 9,56 гектара.

В Окнице появится новый индустриальный парк: инвестиции составят 26,7 млн леев.
В Окнице появится новый индустриальный парк: инвестиции составят 26,7 млн леев.

Новый индустриальный парк будет вмещать различные виды экономической деятельности, включая производство и переработку, с акцентом на агропромышленный сектор. Власти утверждают, что инициатива направлена на использование экономического потенциала северного региона и привлечение инвестиций, пишет realitatea.md

Ориентировочная стоимость проекта составляет около 26,7 миллиона леев. Он может создать до 200 рабочих мест и является частью Плана роста Молдовы, поддерживаемого Европейским союзом.

В настоящее время в стране действуют 13 индустриальных парков, объединяющих более 140 компаний и около 4 500 сотрудников. Совокупный объём инвестиций превышает 4,6 миллиарда леев.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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