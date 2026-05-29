В ОГА появятся новые должности с зарплатами до 30 тысяч леев.

Правительство предлагает увеличить число сотрудников с 93 до 96 и создать новую «Службу информационной безопасности», которая будет отслеживать киберриски и инциденты, способные повлиять на безопасность полетов, сообщает bani.md

В новом подразделении будут работать три человека: руководитель службы и два главных инспектора. Они будут проверять, как авиакомпании и авиационные операторы управляют информационными рисками, проводить аудиты и мониторить инциденты кибербезопасности в сфере гражданской авиации. Также служба будет сотрудничать с европейскими учреждениями и международными профильными организациями.

Реализация изменений обойдется почти в 987 тысяч леев в год. Годовой фонд оплаты труда для трех новых должностей оценивается в 959 028 леев. Общая месячная зарплата руководителя Службы информационной безопасности составит 29 543 лея, а два главных инспектора будут получать по 25 188 леев в месяц.

Документ также предусматривает создание Службы информирования и взаимодействия со СМИ, которая будет напрямую подчиняться директору ОГА и заниматься связями с прессой, проведением конференций и публичной коммуникацией учреждения.

Помимо новых служб, несколько подразделений изменят свой статус. Отдел лицензирования авиационного персонала станет дирекцией, как и Административный отдел и отдел управления документами. Управление экономического надзора и финансового менеджмента получит еще одну штатную единицу, увеличив число сотрудников до восьми.

Проект постановления правительства был разработан Министерством инфраструктуры и регионального развития в рамках обязательств, взятых Республикой Молдова по Соглашению о Едином авиационном пространстве с Европейским союзом. Новые европейские правила в сфере информационной безопасности авиации вступят в силу 12 ноября 2026 года.