В ОГА хотели добавить три должности с расходом на зарплату в почти 1 млн леев в год.

Правительство готовит реорганизацию Органа гражданской авиации (ОГА), однако документы проекта содержат несоответствие относительно количества сотрудников учреждения и финансовых последствий предлагаемых изменений.

Согласно проекту постановления, предельная численность ОГА должна вырасти с 93 до 96 штатных единиц, сообщает bani.md

При этом в пояснительной записке говорится, что реализация проекта не потребует выделения дополнительных финансовых средств из государственного бюджета, а реорганизация предусматривает изменение некоторых подразделений и создание новой службы информирования и коммуникации со СМИ.

Министерство финансов в процессе согласования обратило внимание на то, что увеличение штата с 93 до 96 сотрудников предполагает создание трех новых должностей и повлечет дополнительные расходы. Ежегодный финансовый эффект оценивался в 986,8 тыс. леев, из которых 959 тыс. леев — фонд оплаты труда и 27,8 тыс. леев — социальные взносы, выплачиваемые работодателем.

В то же время Министерство финансов отметило, что в ОГА уже имелись вакантные должности. По состоянию на 30 апреля 2026 года из 93 утвержденных должностей девять оставались незанятыми.

После замечаний автор проекта указал в сводке заключений, что предложение об увеличении предельной численности на три штатные единицы было исключено.

Тем не менее в рассмотренном тексте проекта постановления по-прежнему предусмотрена замена цифры «93» на «96», что создает несоответствие между текстом проекта и ответами, представленными в процессе согласования.

В последующем заключении Министерство финансов вновь указало на эту проблему и отметило, что по состоянию на 31 мая 2026 года в ОГА было утверждено 93 должности, из которых 84 были заняты, а девять оставались вакантными. Коэффициент укомплектованности составлял 90,3%. Министерство указало, что неясно, в какой степени потребность в дополнительных сотрудниках нельзя было покрыть за счет уже имеющихся вакантных должностей.

Проект также расширяет полномочия ОГА в сфере информационной безопасности, имеющей значение для безопасности гражданской авиации. Орган должен будет осуществлять сертификацию, надзор и проверку соответствия требованиям в области управления рисками информационной безопасности.

Кроме того, предусмотрено создание Службы информирования и коммуникации со СМИ, которая будет напрямую подчиняться директору ОГА. Она должна будет заниматься пресс-релизами, взаимодействием со СМИ, официальными страницами в социальных сетях, проведением конференций и коммуникацией в кризисных ситуациях.