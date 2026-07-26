В одном из сел Новоаненского района мусор оказался рядом с природным памятником.

В селе Калфа Новоаненского района были обнаружены окаменелости животных, живших примерно десять миллионов лет назад.

Это место было преобразовано в природный памятник геологического типа — «Месторождение окаменелостей в Калфе», передает noi.md со ссылкой на radiomoldova.md

С 1998 года этот объект включён в Список памятников, находящихся под государственной охраной. Всего в ста метрах от него была обустроена свалка.

Геологи и местные жители возмущены сложившейся ситуацией. Первое обращение в Инспекцию по охране окружающей среды по поводу этой свалки было подано в марте прошлого года учеными из Института геологии и сейсмологии.

«Участок рядом с селом Калфа относится к верхненеогену и в некоторой степени является предметом наших исследований», — пояснила Ирина Кочу, научный сотрудник-стажер.

Примэрия села уже дважды была оштрафована на общую сумму 2.500 леев за размещение отходов в несанкционированном месте.

«В отсутствие альтернативы мы обратились с просьбой к примэрии Цынцарен и к соседнему селу Рошканы, но получили отказ. Очевидно, что проблема с мусором актуальна для всех населённых пунктов. Мы окружены лесами и зоной реки Бык, и у нас нет земельных участков, соответствующих стандартам», — заявил примар Калфы Александру Палиенко.

По словам местных жителей, проблема существует уже очень давно. «Свалка существует уже давно, ещё при прежнем примаре у нас были проблемы, мы даже обращались в правительство». «Здесь ужасно воняет, там ещё и животные бродят.

Нужно принимать меры, но делать это некому». Инспекторы по охране окружающей среды заявляют, что примэрия Калфы обязана устранить несанкционированную свалку.