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rupor.md logorupor
26 Сентября 2026, 12:26
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В небе над Молдовой зафиксировали полет неопознанного объекта

Воздушный объект в субботу, 26 сентября, пересёк воздушное пространство Молдовы над приднестровским регионом.

В небе над Молдовой зафиксировали полет неопознанного объекта.
В небе над Молдовой зафиксировали полет неопознанного объекта.

По данным министерства обороны, в 11:16 он вошёл со стороны Степановки Одесской области Украины в направлении Новокотовска, передае rupor.md

В 11:18 объект покинул воздушное пространство страны со стороны Первомайска и направился к Лиманскому в Одесской области. Маршрут зафиксировали военные системы наблюдения. Тип объекта Минобороны пока не назвало.

Двумя днями ранее, 24 сентября, над Молдовой зафиксировали несколько беспилотников. Тогда воздушное пространство на севере страны временно закрывали. По подсчётам минобороны, с начала 2026 года по 24 сентября произошло 44 инцидента, связанных с воздушными объектами и обнаружением их обломков. За весь 2025 год ведомство зарегистрировало 17 таких случаев.

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Источник
rupor.md logorupor
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