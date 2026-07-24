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noi.md logonoi
24 Июля 2026, 11:59
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В музеях столицы сократилось число посетителей

В прошлом году количество посетителей музеев Кишинёва значительно сократилось. Согласно статистике, по сравнению с 2024 годом показатель уменьшился почти на 10 тысяч человек.

В музеях столицы сократилось число посетителей.
В музеях столицы сократилось число посетителей.

По словам руководителей музейных учреждений, такая ситуация объясняется повышением стоимости входных билетов, а также сокращением численности населения. В свою очередь жители считают, что музеям следует чаще проводить выставки с новыми экспонатами, пишет noi.md со ссылкой на jurnaltv.md

Представители музеев полагают, что одной из основных причин снижения посещаемости стало повышение тарифов.

«Если говорить о муниципии Кишинёв, то это снижение связано с тем, что в 2025 году были внесены изменения в Закон о музеях 2017 года. Поправки предоставили музеям право по собственной инициативе изменять стоимость услуг при согласовании с Министерством культуры. Поэтому уже в феврале 2025 года большинство музеев повысили цены на входные билеты и не только», — заявила заместитель директора Национального музея истории Молдовы Ольга Андранович.

«Прежде всего выросли цены на билеты. Разумеется, есть и другие факторы, среди которых демографические процессы в Республике Молдова, в частности миграция населения. Кроме того, одной из причин может быть снижение интереса отдельных категорий посетителей к музеям», — отметил заместитель директора Национального музея этнографии и естественной истории Теодор Канду. 

По данным Национального бюро статистики, в 2024 году музеи столицы посетили более 292 тысяч человек, тогда как в 2025 году этот показатель снизился до 285 тысяч.

Источник
noi.md logonoi
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