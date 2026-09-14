В Молдове запустили платформу для поиска адвокатов.

Граждане и компании из Республики Молдова смогут запрашивать предложения от нескольких адвокатов в зависимости от юридической проблемы, местоположения и степени срочности через платформу iLaw.md, запущенную в понедельник.

Пользователи смогут отправить подробный запрос и сравнить ответы нескольких специалистов, прежде чем решить, с кем они будут сотрудничать, передает ipn.md

По словам основателей, платформа сократит время, необходимое для поиска адвоката, и предоставит актуальную информацию о специалистах. Пользователи смогут сравнивать предложения с учётом опыта и стоимости услуг.

Для адвокатов, адвокатов-стажёров и адвокатских бюро iLaw.md предоставит инструменты для управления запросами и общения с потенциальными клиентами. На платформе будут допускаться только действующие специалисты, имеющие соответствующую лицензию. Их данные будут проверяться по реестрам Союза адвокатов Республики Молдова.

Один из основателей iLaw.md, Думитру Чекырлан, заявил на презентации платформы, что её использование будет бесплатным для граждан и компаний. iLaw.md не будет взимать комиссию с гонорара, согласованного между клиентом и адвокатом. Профессионалы смогут бесплатно пользоваться платформой в течение первых трёх месяцев, после чего доступ будет предоставляться на основе ежемесячной подписки.

По словам создателей, в дальнейшем платформа будет расширена и на другие юридические профессии. Среди них — медиаторы, нотариусы и судебные исполнители. Также планируется интеграция с государственными системами, такими как MConnect и e-Dosar.