В Молдове запросили расчеты по зарплатам в проектных подразделениях.

Согласно аудиту Счетной палаты, общие расходы на оплату труда в этих 12 подразделениях выросли с 46 млн леев в 2022 году до 58 млн леев в 2023 году.

Одни подразделения полностью финансируются из государственного бюджета, другие — за счет грантов, третьи — за счет заемных средств, сообщает logos-press.md

При этом уровень оплаты труда руководителей существенно различается. В 2022 году годовые расходы на оплату труда директоров 12 подразделений составляли от 253,71 тыс. леев до 838,07 тыс. леев в год.

Председатель парламентской комиссии по контролю за публичными финансами Адриан Лебединский потребовал представить расчеты, показывающие, какую долю в средствах, которыми управляют 12 подразделений по реализации проектов, финансируемых за счет внешней помощи, составляют расходы на зарплаты, а также объяснить причины их роста.

«У кого процент вырос больше всего? Любая общественная организация, когда получает грант и реализует его, имеет право использовать 10% средств на административные цели. И я хочу понять, как они управляют этими деньгами. Мы понимаем, что им необходимо покрывать расходы на персонал и другие расходы, но давайте посмотрим, насколько эффективно они работают. Один может справляться, используя 2% от суммы, другому требуется 50%, и ему все равно не хватает. Подготовьте, пожалуйста, расчеты и направьте их нам, а также в Государственную канцелярию, чтобы там тоже это знали», — заявил Адриан Лебединский.

Заместитель генерального секретаря правительства Эмилия Чеботарь объяснила разницу в зарплатах подходом, при котором уровень оплаты труда зависит от результатов деятельности подразделений.

«Нормативная база ориентирует нас на то, что в подразделениях, которые показывают более высокие результаты и имеют более успешную экономическую деятельность, расчеты производятся исходя из этой деятельности в соотношении с уровнем зарплаты. Те подразделения, которые показали более высокие результаты, смогли установить и более высокие зарплаты», — сказала Чеботарь.

Власти планируют унифицировать систему подразделений по реализации проектов и сократить их количество.

На заседании также было отмечено, что несвоевременное использование финансовых средств приводит к потерям. Согласно представленным данным, затягивание реализации проектов ведет к дополнительным потерям из-за роста цен и инфляции. Кроме того, в этот период продолжают выплачиваться проценты по привлеченным средствам.