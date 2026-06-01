В Молдове залоги за подследственных вырастут кратно.

Правительство одобрило пакет законодательных поправок, разработанных Министерством юстиции, которые призваны заблокировать любые попытки осужденных или находящихся под следствием лиц скрыться от правосудия или покинуть страну.

Одно из важных нововведений касается личного поручительства организации — меры пресечения, при которой благонадежное юридическое лицо письменно гарантирует надлежащее поведение подсудимого и его явку в суд, подкрепляя это денежным залогом. Поскольку прежние суммы признаны несоразмерно малыми и фактически приравнивались к залогам для физических лиц, новый закон кратно увеличивает финансовый порог. Если ранее размер залога составлял от 300 до 1 000 условных единиц, то теперь он увеличится и составит от 1 000 до 3 000 условных единиц, пишет logos-pres.md

Кроме того, эти денежные средства больше не будут перечисляться на депозитные счета прокуратуры или судов — их администрирование полностью переходит к Агентству по возврату имущества, добытого преступным путем.

Цифровой «институт запрета»

Другое важное изменение затрагивает Уголовный кодекс — отныне самовольное оставление места жительства лицом, находящимся под домашним арестом, будет официально квалифицироваться как побег. Данная норма наделяет правоохранительные органы законными полномочиями объявлять нарушителя в розыск незамедлительно, в момент фиксации проступка, и задействовать для его локализации весь спектр специальных розыскных мероприятий.

Также законопроект исключает временной зазор, которым подсудимые могли воспользоваться, чтобы сбежать до фактического вступления приговора в силу. Теперь, если обвиняемый отсутствует на оглашении вердикта, суд наделяется правом прямо на заседании вынести определение об объявлении его в розыск и установлении запрета на выезд.

В Уголовно-процессуальный кодекс внедряется сам институт установления запрета (consemn), который делится на два вида: информационный и пограничный. Эти цифровые инструменты позволят оперативно выявлять местонахождение человека и мгновенно блокировать его попытки пересечь границу.

Проект должен быть принят парламентом.