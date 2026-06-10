В Молдове зафиксировано самое низкое число новорожденных с момента обретения независимости.

Согласно последним официальным данным Национального бюро статистики (НБС), по состоянию на 1 января 2026 года численность населения страны сократилась до чуть более 2,3 миллиона человек, сообщает noi.md

Однако наиболее тревожный сигнал связан с рождаемостью: в 2025 году в стране родилось всего 22 100 детей — самый низкий показатель за всю современную историю государства.

Гость программы Zi de Zi на Radio Moldova, демограф, научный сотрудник Демографического исследовательского центра Виталий Штирба объяснил, что нынешняя статистика скрывает еще более суровую реальность, поскольку она не включает жителей левого берега Днестра или тех, кто работает за границей более девяти месяцев.

Эксперт связывает исторический обвал рождаемости с цепной реакцией, запущенной после пандемического кризиса, явлением, исторически схожим с последствиями испанского гриппа 1918 года.

«Уровень защищенности молодых семей снижается в контексте войны в регионе и экономических трудностей постпандемического периода. Кроме того, мы наблюдаем постоянное сокращение числа молодых матерей и, в целом, числа женщин детородного возраста», — подчеркнул Виталий Штирба.

За последний год общая численность населения страны сократилась на 23 000 человек, и основной причиной этого сокращения остается отток граждан.

Отрицательный миграционный баланс составил почти 13 000 человек. Однако темпы отъезда замедлились по сравнению с массовым исходом 2022 года, вызванным тогда паникой и открытием границ после локдауна. Эксперт объясняет эту стабилизацию сокращением разрыва в заработной плате по сравнению с высокой стоимостью жизни в европейских странах. Более того, наблюдается тенденция возвращения в страну молдаван из первой волны миграции, которые сейчас достигают пенсионного возраста.

В контексте европейского пути страны Виталий Штирба считает, что вступление в ЕС не вызовет новой массовой волны эмиграции: «Те, кто действительно хотел уехать, уже уехали». По мнению демографа, удержание граждан дома в ближайшие годы зависит уже не только от геополитического или общеэкономического фактора, но и напрямую от инвестиций на местном уровне.

«В населенных пунктах, где нет доступа к воде, канализации или другим основным коммунальным услугам, мы продолжим наблюдать резкое сокращение численности населения», — заключил эксперт, отмечая, что села без коммунальных услуг обречены на исчезновение в ближайшем будущем.