В Молдове заблокируют около 800 сайтов c азартными играми.

Агентство государственных услуг в соответствии с положениями Закона об организации и проведении азартных игр № 291 от 16.12.2016 опубликовало список веб-страниц/платформ/приложений, запрещенных на территории Республики Молдова.

В связи с этим, согласно положениям статьи 501 Закона № 291/2016, а также положениям Решения Совета директоров Госагентства по регулированию связи (ANRCETI) № 1 от 21.01.2021 г. о блокировке веб-страниц, через которые осуществляется доступ к азартным играм, не разрешенным установленным способом, от поставщиков общедоступных услуг электронной связи требуется обеспечить незамедлительную блокировку доступа пользователей из Республики Молдова к указанным источникам, сообщает logos-press.md

Список занимает 261 страницу и содержит около 800 различных игровых платформ.

Почему власти только через пять лет после решения ANRCETI озаботились блокировкой игровых сайтов, не объясняется.



