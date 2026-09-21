В Молдове за три дня зарегистрировали 280 случаев домашнего насилия.

Инспекторы выписали 47 срочных запретительных предписаний. Кроме того, стражи порядка составили шесть протоколов за несоблюдение ранее вынесенных запретов, а судебные инстанции выдали пять охранных ордеров. Помимо этого, задокументировано четыре факта нарушения охранных ордеров и составлено пять протоколов по фактам физического насилия между родственниками, повлекшим причинение незначительных телесных повреждений, пишет rupor.md

В полиции подчеркивают важность своевременного обращения за помощью и напоминают гражданам о недопустимости агрессии. В экстренных ситуациях пострадавшие могут круглосуточно обращаться по единому номеру экстренных служб 112 или на специализированную горячую линию Центра семейной юстиции полиции по номеру 0800 88 008, где жертвам оказывается необходимая поддержка.