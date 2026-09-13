В Молдове за несколько дней выявили шестерых пьяных водителей электросамокатов.

В последние дни сотрудники Национального инспектората общественной безопасности (НИОБ) выявили шестерых человек, управлявших электросамокатами в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что самый высокий показатель зафиксировали в Оргееве. У 59-летнего мужчины концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе составила 1,10 мг/л.

Еще пять случаев зарегистрировали в Кишиневе. На улице Еуджен Кока у 23-летнего молодого человека выявили 0,66 мг/л алкоголя, на улице Болгарской у 28-летнего мужчины — 0,58 мг/л, а на бульваре Дечебал у 27-летнего мужчины — 0,50 мг/л.

На улице Константина Негруцци 18-летнего молодого человека задержали с показателем 0,37 мг/л, а на улице Сармизегетуза у 30-летнего мужчины алкотестер показал 0,21 мг/л.

Все нарушители были привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

В НИОБ напомнили, что на водителей электросамокатов также распространяются правила дорожного движения, поскольку они являются полноценными участниками дорожного движения. Полиция продолжит проверки для предотвращения ДТП и повышения безопасности на дорогах.



