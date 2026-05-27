В Молдове введены новые правила экстракорпорального оплодотворения.

Документ устанавливает, кто может воспользоваться бесплатной процедурой, критерии отбора, медицинские условия и услуги, которые будут покрываться государством, передает moldpres.md

Согласно новым положениям, программой смогут воспользоваться пары и одинокие женщины с диагнозом «бесплодие», граждане Республики Молдова, застрахованные в системе ОМС и соответствующие медицинским критериям, установленным положением.

Власти уточняют, что новые правила направлены на упрощение доступа к современным услугам вспомогательных репродуктивных технологий и снижение финансового бремени для людей, сталкивающихся с бесплодием.

Особое внимание уделяется критериям отбора и определения права на участие в программе. Положение предусматривает, что женщины могут быть включены в программу только при условии, что на дату начала цикла ЭКО им не более 40 лет. Согласно документу, после этого возраста вероятность успеха процедуры значительно снижается, а медицинские и акушерские риски возрастают.

Другим обязательным критерием является овариальный резерв. Для включения в программу пациентка должна иметь уровень антимюллерова гормона не менее 1,1 нг/мл или овариальный резерв не менее пяти фолликулов с обеих сторон.

Положение также устанавливает условия, касающиеся состояния женской репродуктивной системы. Участницы программы должны иметь эндометрий, совместимый с имплантацией эмбриона, и не иметь тяжелых патологий матки, которые могут препятствовать нормальному развитию беременности. В случае таких заболеваний, как миома матки, эндометриальные полипы, синехии или активные инфекции, доступ к программе может быть отложен до завершения лечения.

Новые правила включают и критерии для мужского бесплодия. Программа может быть доступна при наличии возможности получения жизнеспособных сперматозоидов для оплодотворения. В тяжелых формах мужского бесплодия, включая случаи азооспермии, процедура может проводиться только с использованием донорской спермы и при наличии письменного согласия бенефициаров.

Документ также устанавливает перечень противопоказаний. Не смогут воспользоваться программой лица с тяжелыми заболеваниями, несовместимыми с беременностью, острыми инфекциями, некоторыми врожденными аномалиями матки или активными злокачественными новообразованиями.

Согласно документу, медицинские услуги, покрываемые через систему ОМС, включают консультации специалистов, ультразвуковой мониторинг, забор и обработку спермы, фолликулярную пункцию, оплодотворение, включая метод ИКСИ, перенос эмбриона, тестирование β-ХГЧ и последующие консультации после процедуры.

Процедуры могут проводиться как в государственных, так и в частных медицинских учреждениях при условии, что они аккредитованы, авторизованы и имеют контракт с Национальной медицинской страховой компании.

По приблизительным данным, в Республике Молдова около 140 000 пар (20%) страдают теми или иными формами бесплодия. В то же время в последние годы фиксируется тенденция устойчивого снижения общего коэффициента рождаемости населения.



