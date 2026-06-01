noi.md
1 Июня 2026, 20:11
1 870
В Молдове вступили в силу новые положения о кондоминиумах

Вступили в силу новые положения, касающиеся кондоминиумов. Они были опубликованы в «Официальном мониторе» и утверждены Законом № 70 от 30 апреля 2026 года о внесении изменений в Закон о кондоминиуме.

В первую очередь, новые положения касаются увеличения количества подписей для создания ассоциаций собственников в кондоминиуме. Таким образом, решение о создании ассоциации будет считаться принятым и действительным, если оно будет подписано более чем 1/4 владельцев в кондоминиуме в случае ассоциаций с одним кондоминиумом и более чем 1/2 владельцев в кондоминиуме в случае ассоциаций с несколькими кондоминиумами, передает noi.md со ссылкой на bizlaw.md

Еще одно изменение касается годового бюджета ассоциации: решение об его утверждении (планируемые доходы и расходы, а также направление соответствующих расходов) принимается голосами более 1/2 от общего числа собственников. Кроме того, решение об изменении системы коллективного теплоснабжения в кондоминиуме будет приниматься общим собранием жильцов абсолютным большинством голосов, составляющим не менее 1/2 от общего числа собственников в кондоминиуме.

В любой момент сообщество собственников кондоминиума, являющихся членами ассоциации нескольких кондоминиумов, может принять решение о создании ассоциации собственников кондоминиума для своего кондоминиума на тех же условиях, на которых было подписано решение о создании ассоциации нескольких кондоминиумов. 

Новые правила предусматривают, что не могут одновременно назначаться в качестве аудиторов или членов руководящих органов ассоциации два или более лица, являющихся собственниками, совладельцами или представителями совладельцев одного и того же объекта в кондоминиуме.

Источник
noi.md
