В Молдове вступила в силу реформа «Перезапуск в образовании».

Реформа «Перезапуск в образовании» вступила в силу после того, как президент Молдовы подписала указ о промульгации соответствующего закона, ранее принятого парламентом. Закон опубликован в «Monitorul Oficial».

Согласно новым правилам, вместо нынешних районных и муниципальных управлений образования будут созданы Территориальные агентства образования. Они будут подчиняться напрямую министерству образования и исследований и будут отвечать за деятельность школ, гимназий и лицеев, назначение и оценку директоров, качество образования, школьную инфраструктуру и транспорт. При этом детские сады и учреждения внешкольного образования останутся в ведении местных властей, пишет logos-pres.md

Меняется и механизм финансирования школ. После перехода в ведение территориальных агентств образовательные учреждения будут получать средства непосредственно из государственного бюджета — в зависимости от количества учащихся и установленной стоимости обучения одного ребенка. Информация о школьных бюджетах и их использовании должна публиковаться онлайн.

Основная часть реформы должна заработать с 1 января 2027 года. Для школ Кишинева, Бельц и Гагаузии переходный период продлен до 1 января 2028 года, в том числе перераспределение части поступлений от подоходного налога в Кишиневе и Бельцах в пользу государственного бюджета.

Примар Кишинева Ион Чебан заявлял ранее, что реформа приведет к сокращению доходов муниципального бюджета примерно на 330 млн леев, и объявлял о намерении инициировать местный референдум. В парламенте этот вопрос также стал причиной конфликта между Чебаном и руководством законодательного органа.

Министр образования и исследований Дан Перчун, в свою очередь, утверждал, что реформа необходима для сокращения различий в качестве образования между населенными пунктами, уменьшения бюрократии, расширения автономии школ и снижения политического влияния на систему образования.