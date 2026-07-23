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logos.press.md logologos
23 Июля 2026, 15:39
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В Молдове вступил в силу новый стандарт «бухгалтера»

Министерство финансов утвердило четыре профессиональных стандарта, в том числе, стандарт профессии «бухгалтер». Он заменил прежний, который был аннулирован.

В Молдове вступил в силу новый стандарт «бухгалтера».
В Молдове вступил в силу новый стандарт «бухгалтера».

Документ отражает обновленные требования, обязанности и компетенции бухгалтеров, а также условия их соответствия выполняемым задачам, передает logos-pres.md

Так, хотя код профессии и уровень требований к бухгалтерам остаются неизменными, пересмотрен список общих компетенций, а также систематизированы должностные обязанности, трудовые задачи и критерии выполнения соответствующей деятельности. 

В значительной степени их пересмотр обусловлен ускоренным процессом цифровизации экономики. Кроме того, вступили в силу профессиональные стандарты для еще трех профессий, получивших распространение в финансовой области: специалист по вопросам сбора налогов, страховой брокер и  специалист по финансово-банковским операциям. 

К разработке профессиональных стандартов были привлечены представители академического сообщества, публичных органов власти и деловой среды. 

Новые стандартизированные профессии отражают происходящие  в последние годы изменения в структуре молдавской экономики и облегчают деятельность работодателей в рамках закона. В частности, при заключении контрактов с работниками, представляющими указанные профессии, работодателю необходимо будет руководствоваться положениями документов, прописывающих четыре новых профессиональных стандарта. 

Все новые профессиональные стандарты вступили в силу со дня их официального опубликования.

Источник
logos.press.md logologos
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