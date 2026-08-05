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logos.press.md logologos
5 Августа 2026, 15:42
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В Молдове впервые за 12 лет назначат главного раввина

Об этом сообщил газете The Jerusalem Post раввин Зуше Абельский, глава Хабада в Молдове.

В Молдове впервые за 12 лет назначат главного раввина.
В Молдове впервые за 12 лет назначат главного раввина.

Раввин Менахем Мендель Аксельрод неофициально занимал пост главного раввина страны в течение последнего десятилетия. Большинство его детей родились в стране, и, по словам Абельского, он «очень известная фигура в общине», которую «все любят», сообщает logos-press.md

Аксельрод был избран представителями всех течений иудаизма в Молдове. После церемонии в среду, 12 августа, он будет представлять общину страны в международном и юридическом плане. 

Последним человеком на посту главного раввина Молдовы был отец Абельского, которого Любавичский Ребе направил в эту европейскую страну в 1990 году для восстановления еврейской жизни. Раввин Залман Абельский занимал пост главного раввина до своей смерти в 2014 году.

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Источник
logos.press.md logologos
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