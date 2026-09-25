В Молдове впервые отмечают День тренера.

25 сентября в Молдове впервые официально отмечается День тренера.

Новый профессиональный праздник призван подчеркнуть значимость спортивных наставников в подготовке атлетов высокого класса, воспитании молодежи и развитии национальной спортивной инфраструктуры, передает logos-pres.md

День тренера был учрежден парламентом 30 июля 2026 года. Дата 25 сентября была выбрана в соответствии со Всемирным днем тренера (Global Coaches Day), продвигаемой Международным советом по тренерскому мастерству (ICCE) и включенной в программу Европейской недели спорта.

Сегодня спортивно-образовательная система Молдовы охватывает 104 государственные спортивные школы, функционирующие в районах и муниципиях страны. В публичных учреждениях спортивного профиля работают порядка 1 400 тренеров, которые занимаются с почти 35 тысячами молодых спортсменов. Помимо государственного сектора, в спортивную систему страны задействован тренерский состав частных спортивных клубов, академий и национальных профильных федераций.

По случаю праздника министр образования и исследований Дан Перчун направил обращение к тренерскому сообществу, подчеркнув, что международные успехи молдавских атлетов — это результат многолетнего труда их наставников.

«Когда молдавские спортсмены поднимаются на пьедестал, а флаг нашей страны появляется на международных соревнованиях, мы испытываем гордость. За этими моментами стоят годы подготовки, вера, которую вы им подарили, и мужество идти вперед после каждого поражения. Их успехи — это и ваши успехи», — отметил министр образования и исследований Дан Перчун.

Законодательство Молдовы предусматривает социальные и правовые гарантии для специалистов этой сферы. Тренеры государственных спортивных школ обладают статусом педагогических работников, имеют право на полный социальный пакет, включая ежегодный оплачиваемый отпуск. Для специалистов, подготовивших призеров и чемпионов международных соревнований, предусмотрены пожизненные ежемесячные пособия, размер которых подлежит ежегодному перерасчету.