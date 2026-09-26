В Молдове внедрят инструмент климатической нейтральности.

Республика Молдова получила новый инструмент для оценки сценариев сокращения выбросов парниковых газов и их влияния на экономику, инвестиции и население.

Climate Neutrality Tool (CNT) позволяет моделировать различные варианты декарбонизации до 2050 года и сопоставлять климатические меры с их социально-экономическими последствиями, передает logos-pres.md

Инструмент был представлен и протестирован в Кишиневе в ходе двухдневного рабочего семинара, организованного Стокгольмским институтом окружающей среды (SEI) в рамках проекта «Зеленая повестка для Армении, Молдовы и Украины». Проект финансируется Шведским агентством международного сотрудничества в области развития (Sida).

В обучении приняли участие представители министерства энергетики, Национального центра устойчивой энергетики, Агентства по окружающей среде и ПРООН в Молдове.

CNT предназначен для разработки и сравнения сценариев декарбонизации до 2050 года. При этом инструмент учитывает не только потенциальное сокращение выбросов парниковых газов, но и потребность в инвестициях и социально-экономическое воздействие различных решений.

По словам эксперта SEI по моделированию энергетических систем Говтама Мутукумарана (Gowtham Muthukumaran), инструмент создан для того, чтобы сделать сложный анализ более доступным для разработчиков государственной политики. Он позволяет оценивать меры по снижению выбросов и их влияние на макроэкономические показатели.

Настроенная для Молдовы версия CNT включает около 49 мер в таких секторах, как энергетика, здания, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, землепользование и отходы.

Пользователи могут сравнивать до трех сценариев, меняя целевые показатели, сроки реализации мер и другие исходные предположения.

Платформа также позволяет отслеживать влияние сценариев на ВВП, занятость, торговый баланс и покупательную способность домохозяйств.

«Эти социально-экономические инструменты дают нам общее представление о том, как Молдова может осуществить зеленый переход, одновременно позволяя оценивать такие важные экономические показатели, как рост ВВП, потребность в инвестициях и создание новых рабочих мест», – заявил главный консультант министерства энергетики Олег Фрунзе.

Во время семинара участники работали с реальными энергетическими данными и тестировали сценарии развития солнечной энергетики, электрификации транспорта и реновации жилищного фонда.

Практические упражнения показали взаимозависимость различных секторов: изменение мер в одной сфере может влиять на спрос на энергию и объем необходимых инвестиций в других отраслях.

Платформа содержит данные Национального интегрированного плана по энергетике и климату Республики Молдова на 2025–2030 годы, а также информацию из других национальных и международных источников.

Данные в системе могут обновляться с учетом новой статистики, технологических изменений и корректировок государственной политики. Это позволяет использовать инструмент не как разовую модель, а для последующего анализа различных вариантов климатической политики.

В ближайшее время планируются консультации с министерством энергетики для определения конкретных направлений применения CNT, обновления данных и предоставления технической поддержки.