В Молдове в первые пять месяцев года родилось свыше 9 000 младенцев.

По данным учреждения, большинство детей проживают в сельской местности. Так, 463 369 несовершеннолетних зарегистрированы в селах, а 370 426 — в городах, пишет moldpres.md

В то же время в первые пять месяцев 2026 года было зарегистрировано 9 049 новорожденных, что меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было зарегистрировано 9 199 детей. С начала текущего года также родилось 102 пары близнецов.

Среди самых популярных мужских имен в Республике Молдова — Давид, которое носят 14 800 человек, Максим — 14 438, Александр — 11 151, Даниел — 10 513 и Артем — 10 143.

У девочек наиболее распространенными именами являются София — 15 627 человек, Анастасия — 12 549, Дарья — 11 073, Виктория — 9 810 и Александра — 9 456.

Международный день защиты детей ежегодно отмечается 1 июня в Республике Молдова и в других странах мира.