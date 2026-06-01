theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
moldpres.md logomoldpres
1 Июня 2026, 15:38
9 480
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Молдове в первые пять месяцев года родилось свыше 9 000 младенцев

В Республике Молдова в настоящее время проживает 833 795 детей до 18 лет, из которых 405 071 — девочки и 428 724 — мальчики. Данные были представлены Агентством госуслуг (ASP) по случаю Международного дня защиты детей.

В Молдове в первые пять месяцев года родилось свыше 9 000 младенцев.
В Молдове в первые пять месяцев года родилось свыше 9 000 младенцев.

По данным учреждения, большинство детей проживают в сельской местности. Так, 463 369 несовершеннолетних зарегистрированы в селах, а 370 426 — в городах, пишет moldpres.md

В то же время в первые пять месяцев 2026 года было зарегистрировано 9 049 новорожденных, что меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было зарегистрировано 9 199 детей. С начала текущего года также родилось 102 пары близнецов.

Среди самых популярных мужских имен в Республике Молдова — Давид, которое носят 14 800 человек, Максим — 14 438, Александр — 11 151, Даниел — 10 513 и Артем — 10 143.

У девочек наиболее распространенными именами являются София — 15 627 человек, Анастасия — 12 549, Дарья — 11 073, Виктория — 9 810 и Александра — 9 456.

Международный день защиты детей ежегодно отмечается 1 июня в Республике Молдова и в других странах мира.

Источник
moldpres.md logomoldpres
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте