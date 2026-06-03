В Молдове утвердили план развития культуры на 5 лет.

В ближайшие пять лет государственные субсидии и внешнее финансирование будут направлены на масштабное обновление провинциальных культурных учреждений. В городах и селах республики начнется модернизация домов культуры, библиотек, художественных школ и музеев. Исторические памятники пройдут процедуру инвентаризации и реставрации, после чего их включат в новые образовательные и туристические маршруты для привлечения иностранных путешественников и стимулирования локальной экономики, пишет rupor.md

Важной частью программы станет цифровизация сферы и поддержка независимого сектора. Власти планируют перевести архивы и популярные культурные проекты в онлайн-формат, чтобы расширить доступ к ним для жителей отдаленных районов и уязвимых сообществ. Параллельно предусмотрены программы непрерывного обучения для профильных специалистов, поддержка мобильности артистов и интеграция творческих коллективов Молдовы в европейские культурные сети.