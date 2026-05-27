В Молдове уточнили порядок подтверждения гражданства по рождению

Поправки в Закон о гражданстве, которые вводят новые законодательные решения для документирования лиц без удостоверяющих личность документов до достижения 18 лет, опубликованы в Официальном мониторе и вступили в силу.

Новые положения были приняты парламентом и направлены на облегчение документирования лиц, которые получили гражданство Республики Молдова по рождению, но не успели оформить удостоверения личности до совершеннолетия, передает rupor.md

Согласно новым правилам, гражданство Республики Молдова может быть подтверждено, если установлено, что на момент рождения у человека был как минимум один родитель — гражданин Молдовы, при условии отсутствия законных оснований для отказа.

К основаниям для отказа относятся: преступления против мира и военные преступления, участие в террористической деятельности, действия, угрожающие государственной безопасности, а также включение лица в национальные или международные санкционные списки.

Также закон устанавливает, что постановка на воинский учёт будет осуществляться исключительно на основании удостоверения личности или данных Государственного регистра населения.

Закон вступает в силу с момента публикации, а правительство в течение двух месяцев должно привести свои нормативные акты в соответствие с новыми положениями.

rupor.md
