В Молдове упростили процедуры геологических исследований.

Административные процедуры, связанные с использованием минеральных ресурсов, были упрощены: несколько этапов, которые ранее проходили отдельно, объединили в единую процедуру выдачи разрешения.

Меры направлены на сокращение количества документов, межведомственных передач и времени, необходимого для их получения, передает moldpres.md

Одним из главных изменений стало введение Разрешения на пользование недрами, которое заменяет прежние договоры о предоставлении права пользования, заключавшиеся с Министерством окружающей среды. Разрешение охватывает такие виды деятельности, как геологические исследования, добыча минеральных ресурсов и использование подземных пространств, оставшихся после горных работ.

Кроме того, были отменены отдельные процедуры подтверждения границ геологического и горного участков, каждая из которых ранее предусматривала срок рассмотрения до 15 дней. Данные о границах участка теперь включаются непосредственно в разрешение.

Еще одно изменение касается отмены геологического заключения как промежуточного документа между учреждениями. Теперь проверка геологической информации проводится Агентством окружающей среды в рамках рассмотрения заявления на получение разрешения.

«После институциональной реорганизации часть полномочий бывшего Агентства геологии и минеральных ресурсов перешла к Агентству окружающей среды. Среди них — учет и регистрация геологоразведочных работ, государственная геологическая экспертиза и управление Государственным фондом информации о недрах. В Агентстве окружающей среды также сосредоточены полномочия, связанные с использованием и охраной недр, оценкой воздействия на окружающую среду и выдачей экологического разрешения. Для экономических агентов изменения означают меньше документов, меньше межведомственных передач и сокращение числа поездок, необходимых для прохождения одной и той же процедуры», — отмечает Министерство окружающей среды.

Власти подчеркивают, что административное упрощение не означает отказа от требований по охране окружающей среды. Необходимые проверки для ответственного использования природных ресурсов сохраняются, при этом отменяются или объединяются административные этапы, усложнявшие процесс.

В дальнейшем власти намерены провести обсуждения с представителями горнодобывающего сектора, чтобы определить трудности, с которыми сталкиваются операторы, а также другие процедуры, которые можно упростить.