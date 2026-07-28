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logos.press.md logologos
28 Июля 2026, 19:30
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В Молдове уголовную ответственность предприятий уточнят и ужесточат

Юридическое лицо будет считаться не имеющим судимости, когда оно освобождено от наказания в случае, если преступление совершено впервые, и предприятие возместило ущерб.

В Молдове уголовную ответственность предприятий уточнят и ужесточат.
В Молдове уголовную ответственность предприятий уточнят и ужесточат.

Такое положение содержится в законопроекте,  в соответствии с которым будет усилена уголовная ответственности юридических лиц. Документ утвержден парламентом в первом чтении, пишет logos-pres.md

Кроме того, не будет считаться имеющим судимость юрлицо, освобожденное по амнистии, а также на основании акта о помиловании, вынесенного судебной инстанией.

Авторы проекта предлагают внести в Уголовный кодекс (УК) нормы, регулирующие порядок погашения судимости юридических лиц. Причина в том, что  действующее законодательство предусматривает такие положения только для физических лиц.

Устанавливается также, что в отношении юрлиц, осужденных за совершение преступлений, судимость будет погашаться по аналогии с правилами, действующими для физлиц. Но только в случае, если после отбывания наказания истекли определенные сроки.

Так, за незначительное преступление (средней тяжести) установлен срок в 2 года. В случае тяжких преступлениц — 6 лет, за особо тяжкие преступления — 8 лет и за чрезвычайно тяжкие преступления — 10 лет.

Если осужденное юрлицо будет освобождено досрочно либо часть наказания заменена более мягким, то тогда срок погашения судимости будет исчисляться, исходя из реально отбытого периода наказания, до момента освобождения.

Источник
logos.press.md logologos
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