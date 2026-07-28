В Молдове уголовную ответственность предприятий уточнят и ужесточат.

Юридическое лицо будет считаться не имеющим судимости, когда оно освобождено от наказания в случае, если преступление совершено впервые, и предприятие возместило ущерб.

Такое положение содержится в законопроекте, в соответствии с которым будет усилена уголовная ответственности юридических лиц. Документ утвержден парламентом в первом чтении, пишет logos-pres.md

Кроме того, не будет считаться имеющим судимость юрлицо, освобожденное по амнистии, а также на основании акта о помиловании, вынесенного судебной инстанией.

Авторы проекта предлагают внести в Уголовный кодекс (УК) нормы, регулирующие порядок погашения судимости юридических лиц. Причина в том, что действующее законодательство предусматривает такие положения только для физических лиц.

Устанавливается также, что в отношении юрлиц, осужденных за совершение преступлений, судимость будет погашаться по аналогии с правилами, действующими для физлиц. Но только в случае, если после отбывания наказания истекли определенные сроки.

Так, за незначительное преступление (средней тяжести) установлен срок в 2 года. В случае тяжких преступлениц — 6 лет, за особо тяжкие преступления — 8 лет и за чрезвычайно тяжкие преступления — 10 лет.

Если осужденное юрлицо будет освобождено досрочно либо часть наказания заменена более мягким, то тогда срок погашения судимости будет исчисляться, исходя из реально отбытого периода наказания, до момента освобождения.