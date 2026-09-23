В Молдове таможенник будет вправе дополнительно проверить посылку.

Таможенники будут вправе отбирать посылки для проверки независимо от результатов автоматизированного анализа рисков, а при отсутствии обязательных данных направлять на физический досмотр.

Правила оформления почтовых отправлений изменятся в связи с гармонизацией национальных процедур с таможенными нормами ЕС и введением нового механизма налогообложения товаров, приобретаемых на зарубежных маркетплейсах, пишет logos-pres.md

Посылки смогут храниться до 90 дней

Так, проектом нового регламента установлено, что международные отправления смогут временно храниться до 90 дней. Почтовый оператор будет обязан учитывать, хранить и передавать ТС сведения об их статусе.

Порядок возврата посылок дифференцируют в зависимости от стоимости, направления и таможенного статуса. Проект устанавливает и правила исправления ошибок в документах. Внести изменения должен будет отправитель, а оператор – передать новые сведения в информационную систему.

Согласно проекту, посылки будут разделены по стоимости, а тип таможенной декларации будет определяться их содержанием. При импорте определены 4 категории: корреспонденция и отправления, не облагаемые платежами; товары стоимостью до 150 евро; товары от 150,01 до 1 тыс. евро; посылки свыше 1 тыс. евро. В свою очередь, для экспорта предложены 3 категории: корреспонденция; отправления стоимостью до 1 тыс. евро и свыше 1 тыс. евро.

Расписаны и документы, сопровождающие отправления. В зависимости от категории товара будут заполнять транспортный документ – для корреспонденции; декларацию H7 – для посылок до 150 евро; H6 – для посылок от 150,01 до 1 тыс. евро, а также некоторых некоммерческих отправлений физлиц; H1 – свыше 1 тыс. евро, подакцизных товаров, а также запрещенных и подпадающих под ограничения и B1 – для отдельных экспортных отправлений.

При отсутствии предварительных данных оформление посылки будет проведено с использованием стандартной декларации H1 за счет оператора или другого ответственного лица.