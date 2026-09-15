В Молдове стоимость литра дизеля впервые превысила отметку в 35 леев.

Предыдущий рекорд цены на дизельное топливо был установлен в апреле 2026 года, когда стоимость литра достигла 34,98 лея.

В НАРЭ заявили, что все более тревожная ситуация на Ближнем Востоке и усиление рисков, связанных с глобальными поставками нефтепродуктов, привели к значительному росту международных котировок на нефтепродукты.

В последние дни котировка Platts на тонну дизельного топлива превысила 1570 долларов, а котировка на тонну бензина — 1360 долларов.

Напряженность в регионе продолжает влиять на основные морские транспортные маршруты. Контроль повстанцами-хуситами, союзниками Ирана, некоторых стратегических районов вблизи Баб-эль-Мандебского пролива представляет дополнительную угрозу для судоходства в Красном море, в то время как движение судов через Ормузский пролив по-прежнему остается ограниченным.

В то же время атаки на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии усилили опасения относительно глобальных поставок после того, как удар беспилотников привел к временному прекращению работы нефтепровода East-West. Эта инфраструктура позволяла транспортировать нефть к Красному морю в обход Ормузского пролива, а приостановка ее работы еще больше повышает риски для экспорта нефти из региона.

То, что дизель продолжает дорожать и остается дороже бензина, еще раз показывает, что мы имеем дело с нетипичной ситуацией, полностью вызванной внешними факторами.

В этих условиях на 16 сентября 2026 года установлены следующие максимальные розничные цены на основные стандартные нефтепродукты:

— 33,35 лея за литр — бензин COR 95 (+9 банов);

— 35,15 лея за литр — стандартное дизельное топливо (+18 банов).

Что касается поставок нефтепродуктов, НАРЭ отмечает, что, хотя рынок по-прежнему подвержен влиянию региональных и международных событий, которые могут воздействовать на цепочки поставок, имеющихся запасов достаточно для текущего потребления, и ответственные органы постоянно контролируют их уровень.

НАРЭ продолжает следить за развитием ситуации на международных нефтяных рынках и заверяет потребителей, что действующий механизм является максимально прозрачным и обеспечивает максимальную объективность при формировании цен на нефтепродукты.