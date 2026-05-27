В Молдове стартует экзаменационная сессия 2026: опубликован график
Муниципалитет Кишинёва через Главное управление образования, молодёжи и спорта сообщает информацию об организации национальной экзаменационной сессии для выпускников 9-х и 12-х классов Республики Молдова.
Экзампенационная сессия пройдёт с 2 по 19 июня 2026 года, все письменные работы будут начинаться в 09:00. Итоговые результаты будут опубликованы 25 июня 2026 года, передает rupor.md
Календарь экзаменов для 9-го класса (гимназия):
• 4 июня (четверг) — История румын и всеобщая история
• 8 июня (понедельник) — Математика
• 11 июня (четверг) — Язык обучения
• 15 июня (понедельник) — Румынский язык и литература (для учащихся с другим языком обучения)
Экзамены БАК (12-й класс):
• 2 июня (вторник) — Румынский язык и литература (для аллоязычных)
• 5 июня (пятница) — Язык обучения
• 9 июня (вторник) — Иностранный язык
• 12 июня (пятница) — Профильный предмет (математика, история, искусство или спорт)
• 16 июня (вторник) — Предмет по выбору
• 19 июня (пятница) — Родной язык (украинский, болгарский, гагаузский)