В Молдове стартует экзаменационная сессия 2026: опубликован график.

Экзампенационная сессия пройдёт с 2 по 19 июня 2026 года, все письменные работы будут начинаться в 09:00. Итоговые результаты будут опубликованы 25 июня 2026 года, передает rupor.md

Календарь экзаменов для 9-го класса (гимназия):

• 4 июня (четверг) — История румын и всеобщая история

• 8 июня (понедельник) — Математика

• 11 июня (четверг) — Язык обучения

• 15 июня (понедельник) — Румынский язык и литература (для учащихся с другим языком обучения)

Экзамены БАК (12-й класс):

• 2 июня (вторник) — Румынский язык и литература (для аллоязычных)

• 5 июня (пятница) — Язык обучения

• 9 июня (вторник) — Иностранный язык

• 12 июня (пятница) — Профильный предмет (математика, история, искусство или спорт)

• 16 июня (вторник) — Предмет по выбору

• 19 июня (пятница) — Родной язык (украинский, болгарский, гагаузский)