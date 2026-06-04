В Молдове стартовал конкурс проектов для молодых ученых с бюджетом 27 млн леев.

Программа нацелена на поддержку профессионального роста ученых в возрасте до 40 лет, имеющих степень доктора наук. Победители конкурса смогут получить финансирование в размере до 900 тыс. леев на реализацию своих проектов в течение двух лет. К приоритетным направлениям конкурса относятся здравоохранение, устойчивое сельское хозяйство и продовольственная безопасность, биотехнологии и охрана окружающей среды, передает logos-pres.md

Также поддерживаются исследования в области социальных вызовов, национальной безопасности, инновационных технологий, устойчивой энергетики и цифровизации. Заявки на участие принимаются от государственных научно-исследовательских организаций.

Каждая исследовательская группа должна состоять не менее чем из четырех молодых ученых. При этом приветствуется вовлечение докторантов, магистрантов и специалистов из «научной диаспоры».

Выделенные средства можно направить на оплату труда персонала, приобретение оборудования, реактивов и программного обеспечения, а также на покрытие командировочных расходов и публикацию научных результатов в международных рецензируемых журналах.

Предложения и замечания по проекту документов принимаются до 18 июня. Крайний срок подачи окончательных заявок — 28 августа 2026 года.