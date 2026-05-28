В Молдове рекордное число выпускников получат «десятки» по БАКу автоматом.

Самое большое число автоматических «десяток» — 3 791 — выставят по иностранному языку. Высший балл без экзамена по информатике получат 1 136 кандидатов, что значительно превышает показатели прошлого года, когда их было всего 397. Кроме того, впервые в истории страны 112 учеников из школ с обучением на других языках досрочно получили «десятки» по румынскому языку и литературе, передает rupor.md

Число выпускников, воспользовавшихся этим правом, стало самым большим за последние десять лет, сообщила директор Национального агентства по куррикулуму и оцениванию Лилия Иванов. Годом ранее автоматическую «десятку» по иностранному языку получили 3 138 человек, в 2024 году — 2 594, в 2023 году — 2 192, в 2022 году — 1 596, в 2021 году — 1 299, а в 2020 году — 1 349 учеников.

Практику досрочного выставления высшего балла за экзамены на основании международных сертификатов ввели в 2015 году. Тогда от теста по иностранному языку освободили первых 229 старшеклассников. С 2024 года такое же правило начало действовать для тех, кто подтвердил свои знания международными сертификатами в области информатики: в первый год льготой воспользовался 61 кандидат, а в прошлом году — 397. В текущем 2026 году автоматическую «десятку» разрешили выставлять и по румынскому языку для иноязычных учеников при наличии у них сертификата о знании языка на уровне B2 и выше.

Основная сессия экзаменов БАК-2026 начнется 2 июня.