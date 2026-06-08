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noi.md logonoi
8 Июня 2026, 07:45
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В Молдове разрешат экспроприацию земель под центры управления отходами

Развитие региональной инфраструктуры управления отходами объявлено общественно полезной деятельностью национального значения. Парламент проголосовал во втором чтении за законодательную инициативу.

В Молдове разрешат экспроприацию земель под центры управления отходами.
В Молдове разрешат экспроприацию земель под центры управления отходами.

Проект создает специальную правовую основу, направленную на ускорение реализации проекта «Твердые отходы в Республике Молдова», финансируемого партнерами по развитию. В этой связи строительство региональной инфраструктуры управления отходами, включая региональные центры и перегрузочные станции, объявляется общественно полезной деятельностью национального значения на уровне всех регионов управления отходами, пишет noi.md

Компенсация за постоянные или временные экспроприации будет покрываться из государственного бюджета. При этом со вступлением в силу закона будет запрещено отчуждение или обременение целевых земель. Правительство, через Министерство окружающей среды и Национальное управление по реализации экологических проектов, обеспечит осуществление необходимых мер по экспроприации недвижимого имущества – как частной, так и государственной собственности административно-территориальных единиц, – используемого для развития инфраструктуры. Одновременно власти окажут поддержку компетентным учреждениям в процессе передачи и регистрации имущественных прав на соответствующие земли.

Закон о признании общественной полезности национального интереса работ по развитию региональной инфраструктуры управления отходами вступает в силу через месяц после его публикации в «Официальном мониторе Республики Молдова».

Источник
noi.md logonoi
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