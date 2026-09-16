theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
diez.md logodiez
16 Сентября 2026, 17:25
3 381
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Молдове расширят программу господдержки ЭКО и включат незастрахованных

Правительство Молдовы 16 сентября одобрило программу репродуктивного здоровья на 2026-2030 годы. Согласно одному из направлений программы, в Молдове расширится поддержка семей, нуждающихся в искусственном оплодотворении.

В Молдове расширят программу господдержки ЭКО и включат незастрахованных.
В Молдове расширят программу господдержки ЭКО и включат незастрахованных.

На государственную программу ЭКО в ближайшие четыре с половиной года выделят 50 млн леев: 2 млн до конца текущего года и по 12 млн в каждом последующем, пишет diez.md

Согласно оценкам Минздрава, программой частичной помощи в ЭКО смогут воспользоваться 1 000 пар до 2030 года. Впервые на поддержку смогут претендовать незастрахованные кандидаты. Критерии отбора будут связаны только с состоянием здоровья кандидатов.

Напомним, в Молдове c 2017 года действует госпрограмма частичной поддержки ЭКО. Ею воспользовались более 400 пар или одиноких женщин. Часть затрат покрывает государство, и часть — бенефициары.

По данным Минздрава, представленным 16 сентября, каждый восьмой человек возраста 18-59 лет в Молдове сталкивается с репродуктивными трудностями, это 12 % населения. Среди женщин доля сталкивающихся с подобными трудностями выше — 14,3 %.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
diez.md logodiez
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте