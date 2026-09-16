В Молдове расширят программу господдержки ЭКО и включат незастрахованных.

Правительство Молдовы 16 сентября одобрило программу репродуктивного здоровья на 2026-2030 годы. Согласно одному из направлений программы, в Молдове расширится поддержка семей, нуждающихся в искусственном оплодотворении.

На государственную программу ЭКО в ближайшие четыре с половиной года выделят 50 млн леев: 2 млн до конца текущего года и по 12 млн в каждом последующем, пишет diez.md

Согласно оценкам Минздрава, программой частичной помощи в ЭКО смогут воспользоваться 1 000 пар до 2030 года. Впервые на поддержку смогут претендовать незастрахованные кандидаты. Критерии отбора будут связаны только с состоянием здоровья кандидатов.

Напомним, в Молдове c 2017 года действует госпрограмма частичной поддержки ЭКО. Ею воспользовались более 400 пар или одиноких женщин. Часть затрат покрывает государство, и часть — бенефициары.

По данным Минздрава, представленным 16 сентября, каждый восьмой человек возраста 18-59 лет в Молдове сталкивается с репродуктивными трудностями, это 12 % населения. Среди женщин доля сталкивающихся с подобными трудностями выше — 14,3 %.