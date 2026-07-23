В Молдове провалился проект за 1,3 млн леев: вместо леса выросли несколько деревьев

На бывшей свалке в селе Стецканы Криулянского района, которую за государственные средства планировали превратить в лес из более чем 1100 деревьев, спустя два года осталось лишь несколько саженцев.

По словам местных жителей, на участке были высажены лишь несколько десятков деревьев, а не 1156, как предусматривал проект. Примар коммуны Миклешть Юрие Буга утверждает, что в советское время на этом месте находился склад химических веществ, а состояние почвы не позволило деревьям прижиться, включая акации, пишет realitatea.md со ссылкой на europalibera.org

Работы по ликвидации свалки в 2024 году выиграла компания Kedacons, заключив контракт на 1,29 млн леев, который впоследствии был увеличен еще на 140 тыс. леев из-за непредвиденных работ. Однако Счетная палата установила, что отсутствуют технические доказательства, подтверждающие необходимость этих дополнительных расходов.

Согласно смете, почти 473 тыс. леев были потрачены на вывоз грунта, при этом место его вывоза не было указано. Еще 157 тыс. леев направили на установку ограждения вокруг участка, а около 20 тыс. леев — на металлические ворота, которых, как показало расследование, на месте нет.

На посадку 1156 деревьев было предусмотрено 131,1 тыс. леев, что составляет около 113 леев за один саженец. Аудиторы Счетной палаты пришли к выводу, что приживаемость деревьев оказалась крайне низкой, из-за чего инвестиции фактически не дали результата, а участок потребуется засаживать заново, что повлечет дополнительные расходы.