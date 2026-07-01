В Молдове предупредили о новой схеме мошенничества против преподавателей.

В Молдове выявлена новая схема интернет-мошенничества, жертвами которой могут стать преподаватели и репетиторы.

Злоумышленники используют название и фирменный стиль международной образовательной платформы Superprof, чтобы получить доступ к данным банковских карт пользователей, передает moldova1.md

О новой схеме сообщил проректор по цифровизации Технического университета Молдовы Дину Цуркану после обращения преподавателя информатики, которая едва не стала жертвой мошенников.

По его словам, злоумышленники размещают в социальных сетях рекламу с предложением проводить онлайн-занятия за 150–300 леев в час. После регистрации на сайте, внешне похожем на Superprof, пользователю пишет якобы ученик и сообщает, что уже оплатил около 4,8 тыс. леев за занятия.

Затем преподавателю предлагают перейти по внешней ссылке для получения выплаты. На поддельной странице жертву просят ввести полные реквизиты банковской карты, включая CVC/CVV-код.

«Чтобы получить деньги, не нужно вводить CVC/CVV. Этот код используется только для подтверждения платежей», — подчеркнул Дину Цуркану.

По его данным, за последние несколько дней более 40 преподавателей уже зарегистрировались на платформе, используемой в мошеннической схеме, либо взаимодействовали с соответствующими объявлениями.

Власти пока не сообщали о подтверждённых случаях хищения средств. Граждан призывают не вводить данные банковских карт на неизвестных сайтах, не передавать коды из SMS и при подозрении на мошенничество немедленно обращаться в банк для блокировки карты.