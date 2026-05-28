В Молдове появятся новые водительские удостоверения с QR-кодом и усиленной защитой.

Директор ведомства Мирча Ешану заявил, что у новых водительских удостоверений 40 элементов защиты, большинство из которых представляют собой передовые технологии, что значительно затрудняет их подделку или позволяет очень быстро выявлять подделки, пишет moldpres.md

«Некоторые из защитных элементов видны уже сегодня на ИД-карте. Мы уделяем особое внимание безопасности этого документа именно потому, что это, вероятно, документ с наибольшим количеством попыток подделки. Есть прозрачное окошко, которое меняет свою цветовую палитру при воздействии ультрафиолетового света. Есть изображение, которое меняет свой цвет, и отображаемый символ», — сказал Ешану на пресс-конференции.

Еще одно нововведение — QR-кода, что позволяет мгновенно проверять данные в удостоверении и его статус. Данные, полученные при сканировании QR-кода, являются общедоступными и не требуют аутентификации.

«Бывают ситуации, когда, даже имея на руках водительское удостоверение, оно может быть приостановлено, если человек нарушил правила дорожного движения или в нем указаны определенные ограничения. Другой сценарий — когда нашего гражданина останавливают для проверки на автомагистрали в Германии, Испании или Италии. Новое удостоверение позволяет практически мгновенно проверить данные из двойного электронного источника, непосредственно из государственного реестра водительских удостоверений», — отметил глава учреждения.

Срок действия новых водительских удостоверений составляет десять лет. Для лиц старше 70 лет срок действия удостоверения 5 лет.

«Цена водительского удостоверения немного изменится, фактически всего на 20 леев за предоставление обычной услуги», — уточнил Мирча Ешану.

Новые тарифы вступят в силу после утверждения постановления правительства. По данным Агентства госуслуг, за оформление водительских удостоверений в течение 20 рабочих дней взимается плата в размере 440 леев по сравнению с 420 леями сейчас.

По данным ведомства, сейчас водительскими правами владеют около 2,3 млн граждан, из которых около 580 тысяч — женщины.