В Молдове пять лет разбирали дело о взятке в 50 леев, которая даже не была принята

Несколько полицейских, прокуроров, секретарей суда, экспертов и судей на протяжении пяти лет занимались делом о взятке в 50 леев.

21 марта 2021 года на улице Алеку Руссо в столице патрульный остановил водителя, припарковавшего автомобиль в запрещенном месте, сообщает Europa Libera.

Когда полицейский попросил документы, водитель — менеджер по продажам компании по производству кровельных материалов из Кишинева — вложил между бумагами купюру в 50 леев.

«А это вы мне за что дали?» — спросил полицейский.

«На кофе... Ладно, мне пора...» — ответил водитель Юрий П.

Однако полицейский не взял деньги и не позволил водителю уехать. После этого началась полноценная судебная процедура: на место прибыла оперативная группа, водителя доставили на допрос, против него возбудили уголовное дело, он нанял адвоката и был вызван в прокуратуру.

Группа судебных экспертов в соответствии с процедурой проверила, настоящая ли купюра. Она оказалась настоящей. Дело дошло до суда — состоялось множество заседаний, а судьи за это время сменились трижды.

Несколько дней назад — спустя пять с половиной лет после того, как 50 леев были вложены между документами автомобиля, — Кишиневский суд оправдал водителя.

Судьи пришли к выводу, что водитель действительно хотел дать взятку, однако в суд его направили по обвинению в другом преступлении. Ошибка в процедуре.

Почему из-за 50 леев?

В 2021 году на 50 леев можно было купить около трех литров дизельного топлива.

Инфляция существенно снизила стоимость купюры, которую Юрий П. хотел передать полицейскому, чтобы избежать штрафа. Однако даже по тогдашним ценам сумма взятки была значительно меньше расходов государства на это дело.

Согласно официальным оценкам Кишиневского суда, одно среднее дело, рассматриваемое здесь в 2026 году, обходится государству более чем в 2 тысячи леев — без учета расходов на этапе расследования, которые ни одно учреждение не подсчитывает.

В отчете, опубликованном Международным валютным фондом в 2024 году по запросу властей Кишинева, говорится, что, по крайней мере в последние годы, в системе правосудия Республики Молдова «усилия по уголовному преследованию были сосредоточены на мелкой коррупции, а не на коррупции на высоком уровне».

Во время процесса против Юрия П. его адвокаты предупреждали, что государство в результате этой судебной процедуры тратит больше, чем получает.

«Расходы, понесенные государством на ведение этого дела, значительно превышают стоимость тех 50 леев, которые Юрий П., как утверждается, предложил в качестве взятки», — заявил его адвокат Радион Токан, добавив: «Этот аспект, хотя и не является определяющим для установления виновности, отражает необходимость пропорционального и сбалансированного рассмотрения ситуации».

Судья Лилиана Кушка, оправдавшая Юрия П., отметила, что размер взятки не имеет значения «при наличии остальных составляющих элементов преступления».

«Следовательно, сама по себе стоимость купюры в 50 леев не является основанием для вывода об отсутствии уголовно наказуемого характера деяния», — пояснила она.

В то же время, как выяснила «Европейская правда», та же судебная практика рекомендует прокурорам и судьям Республики Молдова учитывать и размер взятки, а не только возможность доказать факт ее передачи в суде.

Водителя оправдали не из-за математики, а из-за семантики

Постановление пленума Высшей судебной палаты №11 от 22 декабря 2014 года, например, подробно разъясняет: «не является преступлением действие или бездействие, которое, хотя формально и содержит признаки деяния, предусмотренного Уголовным кодексом, но, будучи незначительным, не представляет общественной опасности преступления».

ВСП также приводит примеры: когда стоимость взятки равна стоимости шоколадки или пачки сигарет; когда взяткой является билет в кино или бесплатная поездка на автобусе.

В 2021 году на 50 леев можно было купить пачку сигарет. Сегодня — уже нет.

Однако Юрий П. был оправдан не из-за небольшой суммы взятки, а по процессуальным причинам.

Преступление, в котором его обвиняли, называется активной коррупцией и имеет две формы: «дача» и «предложение» неправомерной выгоды — в данном случае полицейскому.

Семантически эти два термина похожи. С юридической точки зрения они отличаются.

«Предложение осуществляется в одностороннем порядке путем фактического и понятного предоставления преимущества, тогда как дача обязательно предполагает передачу преимущества и соответствующее действие по его принятию публичным лицом», — указала судья Лилиана Кушка в обосновании судебного решения.

В случае Юрия П. ему было предъявлено обвинение в «даче» взятки. Проблема заключалась в том, что полицейский, которого он пытался подкупить, ни на секунду не принял деньги — что подтверждается его немедленным сообщением о случившемся. Это означает, что с точки зрения закона дело следовало направить в суд по обвинению в «предложении» взятки.

Полицейский, кстати, также был вызван в суд, чтобы помочь прояснить юридическую загадку вокруг этих 50 леев. Он заявил, что уже ничего не помнит о Юрии П., поскольку в тот период был участником множества подобных случаев.

Одно дело из ста тысяч или системная проблема?

В первые шесть месяцев 2026 года Кишиневский суд рассмотрел 37 796 дел, почти две трети из которых — менее чем за год, согласно отчету, опубликованному в августе.

Десятая часть дел Кишиневского суда находилась в производстве более 36 месяцев, а суд подсчитал, что ему потребуется 307 дней, чтобы ликвидировать весь оставшийся объем дел.

Средняя стоимость одного дела в Кишиневском суде в первом полугодии 2026 года составила 2166,84 лея. Показатель был рассчитан по методологии Европейской комиссии по эффективности правосудия.

Предмет дела, начавшегося на улице Алеку Руссо, стоил 50 леев, а само разбирательство продолжалось пять лет.

И оно может продолжиться. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке до конца недели.